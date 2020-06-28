 

В России запустили “Фейк-контроль”

28.06.2020, 19:25, Новости дня

Общественная палата РФ займется проверкой и разоблачением недостоверной информации, связанной с голосованием по поправкам к Конституции. Об этом рассказал в воскресенье на брифинге в ситуационном центре Общественной глава экспертно-консультативной группы ОП Александр Малькевич.

В рамках общественного контроля за дистанционным электронным голосованием запущен сетевой проект "Фейк-контроль", пояснил Малькевич. В формате видеоблога Малькевич намерен распространять в социальных сетях информацию о том, как "запускаются фейки".

С 25 июня по 1 июля в РФ проходит общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. В рамках проверки новых выборных технологий жителям Москвы и Нижегородской области доступно дистанционное электронное голосование.



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