Явка на электронном голосовании по поправкам достигла 80 процентов

28.06.2020, 19:25, Новости дня

В воскресенье явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции России достигла 80 процентов. Результат зафиксирован на информационном табло в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

Электронное голосование по поправкам доступно жителям двух регионов — Москвы и Нижегородской области. Проголосовать таким способом изъявили желание около 1,14 миллиона человек. По состоянию на 19:16 по московскому времени 28 июня принято 938 224 бюллетеня.

До окончания дистанционного электронного голосования остается двое суток.