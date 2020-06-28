В Конституции Украины нужно закрепить статус Крыма как крымскотатарской автономии – Чубаров

28.06.2020, 19:20, Новости дня

Крыму необходимо предоставить статус крымскотатарской автономии, заявил 28 июня в Facebook по случаю Дня Конституции Украины глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

“Восстановление территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, является вопросом сохранения и будущего Украинского государства. Как крайне важным и определяющим для будущего Украинского государства является определение статуса Крыма как крымскотатарской национально-территориальной автономии в составе Украины, которое нужно срочно закрепить в Конституции Украины”, – написал он.

Глава Меджлиса напомнил, что РФ оккупировала Крым и часть Донбасса.

“Мы не позволим никому – ни внешнему врагу, ни внутренним коллаборационистами, ни отдельным государствам – поставить под сомнение территориальную целостность Украины и войти в сговор с Российской Федерацией, которая оккупирует часть территории Украины”, – заявил Чубаров.

Шановні співгромадяни України!У Конституції України, ухваленої Верховною Радою України 28 червня 1996 року,… Posted by Рефат Чубаров on Pühapäev, 28. juuni 2020

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.