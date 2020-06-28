Цукерберг потерял более $7 млрд из-за бойкота рекламодателей

28.06.2020, 19:20, Новости дня

Акции компании Facebook упали на 8% к закрытию торгов 26 июня, а суммарные потери основателя и гендиректора компании Марка Цукерберга из-за отказа крупных крупных компаний размещать рекламу на его платформах составили $7,21 млрд. Об этом 27 июня сообщил Business Insider.

Unilever, Hershey, North Face, Verizon, Coca-Cola и многие другие корпорации в течение последней недели приостановили свои рекламные кампании в соцсетях в рамках движения #StopHateforProfit. Предприниматели требуют изменения политики Facebook и других платформ в отношении расизма, насилия и прав человека.

На рекламу приходится почти 100% выручки Facebook, а продажи рекламного места в первые три месяца 2020 года составили $17,4 млрд.

В ответ на бойкот Цукерберг 26 июня заявил на своей странице в Facebook, что в преддверии выборов президента США соцсеть меняет подходы к предоставлению пользователям достоверной информации, а также к борьбе с ограничением свободы выбора и языком ненависти. Он пообещал, что компания будет отслеживать и маркировать контент, который может вводить людей в заблуждение, подобно тому, как маркируется любая проблемная информация. Контент, способный вызвать вспышку насилия, будет удаляться, даже если он будет исходить от политиков, важность мнений которых для общества очевидна, отметил Цукерберг.

Three weeks ago, I committed to reviewing our policies ahead of the 2020 elections. That work is ongoing, but today I… Posted by Mark Zuckerberg on Reede, 26. juuni 2020

25 мая после жесткого задержания полицейскими умер афроамериканец Джордж Флойд. После смерти мужчины в США начались беспорядки. 29 мая президент Дональд Трамп написал в Facebook, что митингующие “бесчестят память Джорджа Флойда”, и назвал участников акций бандитами. Аналогичное сообщение американский президент оставил в Twitter. Сервис микроблогов расценил его как героизирующее насилие.

Цукерберг объяснил, что его соцсеть не удалила посты Трампа, так как расценила их как предупреждение о действиях государства, о которых необходимо знать.

1 июня десятки сотрудников Facebook объявили забастовку в знак протеста против позиции Цукерберга.

2 июня основатель компании принял решение не изменять, не маркировать и не удалять посты Трампа. Однако уже 6 июня заявил об изменении политики, разрешающей обсуждение в соцсети угроз применения государством силы