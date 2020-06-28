СК начал проверку после видео «Новой» о сливе ядовитых отходов «Норникеля» в тундру

28.06.2020, 19:20, Разное

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии начал проверку информации «Новой газеты» и «Гринпис» о том, что «Норникель» продолжает сбрасывать производственные отходы тундру. Об этом сообщается на сайте ведомства по Красноярскому краю.

Ранее «Новая газета» писала, что Талнахская обогатительная фабрика, принадлежащая «Норникелю», насосами выкачивает воду, загрязненную тяжелыми металлами, сернистой кислотой и ПАВ (поверхностно-активными веществами), и сливает в тундру, после чего она ручьями впадает в речку Хараелах, которая доходит до озера Пясино.

В «Норникеле» подтвердили, что на отстойнике оборотной воды Талнахской обогатительной фабрики происходил слив оборотной воды, который был остановлен после сообщения о произошедшем. В компании заявили, что начали служебную проверку.

Накануне депутату Московской городской Думы Сергею Митрохину не дали вывезти из Норильска образцы загрязненной воды и почвы, чтобы отправить на экспертизу. Депутата остановили в аэропорту сотрудниками службы авиационной безопасности, которые заявили, что Митрохин должен был оформить разрешение на вывоз проб в департаменте безопасности «Норникеля», «так как "Норникель" решает, что можно вывозить, а что нет».

Месяц назад озеро Пясино пострадало от разлива 21 тысячи тонн дизельного топлива с территории ТЭЦ-3, также принадлежащей «Норникелю».