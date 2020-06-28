Эксперты назвали 5 подержанных спорткаров по цене LADA Vesta

28.06.2020, 19:17, Разное

Эксперты автомобильного рынка назвали 5 подержанных спорткаров по цене новой LADA Vesta. В список вошли только стильные транспортные средства стоимостью до 900 тыс. рублей и с мотором, выдающим не менее 300 лошадиных сил.

Открывает список Audi S5 2007-2016 года выпуска. Для покупки за бюджет до 1 млн рублей будет доступна версия с 354-сильным двигателем и при этом в неплохом состоянии не требующем больших вложений. Аналогичная ситуация обстоит и с BMW 3 Coupe или 6 Coupe. В первом случае нужно обратить на модель в кузове E92 с 2005 по 2013 год. Двигатель 306 лошадиных сил сочетается с наиболее надёжной в линейке АКПП ZF. С шестой серией необходимо присмотреться к машинам 2003-2010 года выпуска в кузовах E63 или E64, но в этом случае 4,8-литровый 367-сильный мотор может потребовать дорогостоящего ремонта и нужно быть очень внимательным при покупке.



Следующий автомобиль продолжает европейское превосходство подержанных спорткаров. Речь идёт о Mercedes-Benz SL 2001-2008 года выпуска. Несмотря на 306-сильный V8 и разгон с места до 100 км/ч за 6 секунд, он является самым комфортабельным в списке. Из японских представителей лучше всего выбрать между Infiniti G37 (2006-2013 год) и Nissan 350Z (2002-2009 год). В первом случае покупатель получает сдержанный и более комфортный 333-сильный аналог Skyline GT-R, а во втором – до сих пор актуальную легенду с V6 под капотом, способным генерировать 313 лошадиных сил.