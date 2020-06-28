Вторая волна коронавируса накрыла китайский Баодин

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28.06.2020, 19:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ китайском городе Баодин, расположенном в 140 км от Пекина, вспыхнула вторая волна коронавирусной инфекции. Город закрыт для въезда и выезда, проводится дезинфекция, жителей проверяют на коронавирус, сообщают СМИ.

Предполагается, что коронавирус в город численностью более 11 млн жителей занесли из столицы КНР, передает Рен ТВ.

На данный момент город закрыт для въезда и выезда, проводится массовая дезинфекция, местных жителей проверяют на коронавирус.

Ранее в Китае предсказали продолжение вспышки коронавируса до следующей весны.

Между тем, РФ преодолела пик заболеваемости, еще в мае ситуация вышла на плато. Президент Владимир Путин сообщал, что пиковый средний прирост числа случаев коронавируса в РФ зафиксирован 26 марта – 24,1%, позднее этот показатель снизился 3,5%. Глава государства также заявлял, что потери, с которыми РФ выходит из ситуации с коронавирусом, минимальны.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу. По ее словам, вакцины от коронавируса разработки Института имени Гамалеи и центра «Вектор» планируется зарегистрировать в августе.

Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России удалось срезать пик распространения заболевания.



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