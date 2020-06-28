 

Личное: В добрый путь!

28.06.2020, 19:06, Разное

Вчера по всей стране не отгремели выпускные балы, но зато по телевизору было сказано много тёплых слов.

Глава администрации президента поздравил детей с наступающим будущим, певец Дима Билан пожелал положительных приключений, а ректор МГУ Садовничий — ну, он тоже что-то сказал хорошее, чего я не запомнила правда.


Фото: Соцсети

Хорошо у нас в телевизоре — тепло, радужно, перспективно. Выпускникам говорят: впереди будет ещё лучше, чем позади!

Хотя, куда уж лучше, казалось бы?

Ну, если только проголосуем за поправки в Конституцию, чтобы окончательно всем стало хорошо — без этого ведь, говорят, никак.

Глядя на эту вакханалию поздравлений, я вдруг задумалась: а что ждёт всех этих девочек с мальчиками в будущем?

Есть ли у них хоть какой-то шанс жить хорошо?

Нет, ну я понимаю алгоритм действий, конечно. Окончили школу, поступили в университет, устроились на работу, стали хорошими специалистами, заработали денег и уважение.

В теории так. Ну, и во Франции, наверное. И в Германии побеждённой дедами.

А какие варианты у наших ребят?

Продать молодую писю шейху? Завести аккаунт в Эскортограме и — пока молода — полетать в командировочки в Эмираты?

Или стать певцом ртом возможно? Пусть тебя пошпиливилит продюсер, заразит ВИЧ, а потом, уже под сорокет, можно скакать обдолбанным дурачком по сцене, называя себя не Иваном, а Ванькой?

Ванька-встанька, да. В сорок лет.

Есть ли шанс у сегодняшних детей стать успешными людьми в будущем, не имея папу в Газпроме? Есть ли хоть какой-то вариант добиться достатка не половыми отверстиями, не продажей совести, а знаниями, трудом?

Как считаете, есть ли нормальное будущее у нынешних выпускников?

Источник: Лена Миро



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