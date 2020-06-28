Мнение: Ирредентизм в Европе, претензии к России и претензии к Китаю

28.06.2020, 19:05, Разное

1. Ирредентизм – это политическое движение или просто общественное настроение, связанное с желанием вернуть своей стране утерянные территории, доставшиеся по прихоти судьбы другим странам. Согласно опросам Пью Ресёрч, в России уровень ирредентизма составляет 53% – именно такой процент людей в нашей стране согласны с утверждением, что «какие-то части соседних стран на самом деле принадлежат нам»:

https://www.statista.com/chart/20945/share-who-agree-there-are-parts-of-neighbouring-countries-that-really-belong-to-us/

Россию часто обвиняют в имперских амбициях, в желании присоединить к себе страны бывшего СССР и так далее.

Однако если мы посмотрим на карту, то обнаружим, ирредентизм – это достаточно распространённое, и, в общем-то, нормальное явление. Почти во всех опрошенных странах Западной Европы не менее трети опрошенных тоскуют по утраченным землям: а ведь эти государства не распадались и не отдавали территории соседям на протяжении последних 30 лет.

В Восточной Европе мы и вовсе видим целый ряд стран, где ирредентисткие настроения почти такие же, как в России, или даже выражены более ярко.

В любом случае, между согласием с тем, что соседям достались наши исконные земли, и реальными попытками их вернуть лежит огромная пропасть.

С течением времени ирредентизм может упасть крайне низкого уровня, как в толерантной Швеции, которая 211 лет назад потеряла Финляндию и более ни с кем не воевала, став нейтральной страной. Но в случае тех же Венгрии, Греции, Болгарии и Турции, похоже, и вековая выдержка не сумела снизить ирредентизм.

2. Вот как выглядит карта территориальных претензий к России, если (согласно авторам) учитывать даже потенциальные претензии:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/territorialnye-pretenzii-k-rossii-ot-drugih-stran-5e8dd7c698ac907803229a64

Карта, конечно, сделана с явным перебором: страны Прибалтики, например, официальных претензий к нам не предъявляют. Подробнее про территориальные споры России можно прочитать здесь:

https://ruxpert.ru/Территориальные_споры_России

3. Для сравнения, карта территориальных претензий к Китаю выглядит куда более внушительно:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kakie-strany-imeiut-territorialnye-spory-s-kitaem-5e86fec76300d51ddf2f9956

Как видно, почти все соседние крупные страны Восточной и Юго-Восточной Азии имеют территориальные споры с Китаем.

Пожалуй, становится понятным, почему китайские власти сравнительно быстро и легко пошли на компромисс с Россией в решении спора о границе по Амуру в 2004 году (спорные острова на реке были разделены). Это позволило китайцам обеспечить себе надёжный тыл хотя бы с северной стороны.