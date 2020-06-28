Мнение: Письмо: “Есть маниакальное желание что-то улучшить”

28.06.2020, 18:55, Разное

Завалили меня девушки письмами про имидж. А мне и разбирать их некогда.

Может я какой-то сборный пост сделаю, подберу похожие проблемы и опубликую разные примеры.

Есть среди авторов таких писем девушки с нормальным имиджем, которым немного не хватает, чтобы стать красивыми. Такие письма интересней разбирать. Но для тех, кто не очень понимает, такие тонкости пока будут не слишком очевидны.

Поэтому давайте несколько писем разберем с бросающимися в глаза проблемами.

Самые большие проблемы – это когда женщина вообще не видит свою Д, даже если пишет, что она – Д, она этого не видит. Д обычно огромная, с дом, но женщина ищет имидж в воздушной или даже водной сфере, воображает себя нежной полупрозрачной нимфой.

Ну и ужас получается в результате.

По фотографиям вам может даже показаться, что это от природы некрасивые девушки и ничего с этим не сделать, но если вы видели в этом вот посте фотографии Мерлин Монро в юности и Скарлетт Йохансон, вы могли заметить, что красивыми их назвать было сложно. А ведь ММ – одна из самых красивых женщин за всю историю. Скарлетт в фильме “Брачная история” опять не выглядит красивой, но красивой она умеет быть, когда хочет.

Правильный имидж способен преобразить любое лицо и даже явные уродства способен превратить в интересную особенность. Любой почти человек может выглядеть красивым, если сделает верный имидж. И чем хуже вы выглядите, тем больше фрустрация вашего ресурса имиджа. Аддикция, когда женщина становится похожа на обезьяну в результате передозировки уколов – это обратная сторона все той же фрустрации.

И начинается работа над фрустрацией в имидже как и в других ресурсах со снятия короны и правки локуса контроля.

elenkakr

Здравствуйте, Эволюция!

Я хоть и получила сертификат за последний тест по имиджу, но со своим имиджем у меня проблемы и поэтому я прошу вашего разбора, чтобы понять какое направление выбрать. Фотографии у меня опубликованы журнале.

https://elenkakr.livejournal.com/876.html

https://elenkakr.livejournal.com/692.html

Мне почти 29 лет, всю свою жизнь я привыкла, что выгляжу юной. А сейчас у меня год за годом появляются такие признаки старения, что уже нет возможности бежать от факта, что с этим нужно что-то делать и я уже не юная.

(По фотографиям видно, что и пять лет назад автор была ДЖМ. Юной она не выглядела никогда. Бывают такие конституции, поэтому нужно понимать, что “родительский тип” – это очень условно. Некоторые попадают в сектор Огня и Воздуха уже в 17 лет, никогда не бывают в детской половине круга, это и мужчин касается, и женщин. Сопротивляться этому – себе дороже. Лучше принимать свой тип и быть красивыми, чем гоняться всю жизнь за чужим и выглядеть плохо)

Я не замужем, детей нету. Живу в южной стране и работаю в международной организации. Сначала я приехала в эту страну как волонтёр и это был лучший период моей жизни. Я была намного полнее, «сочнее» и наверное счастливее.

(Вроде автор догадывается, что главная ее проблема – слишком длинное и сухое лицо для таких крупных черт, которыми наградила природа. Но прическу она всегда выбирала такую, чтобы еще сильней подчеркнуть величину челюсти. Большинству людей надо начинать с понимания геометрии. Длинные прямые волосы делают ваше лицо более узким и продолговатым. У вас крупные щеки и мелкая челюсть? Тогда вам это пойдет. Наоборот, как у автора? Тогда не уродуйте себя. Если глаза мелкие, а челюсть слишком массивная, нужны четкие, длинные и яркие брови, чтобы уравновесить нижнюю часть лица, и светлые волосы визуально обрезают череп сверху и со всех сторон. Именно поэтому Д-типам светлые волосы почти никогда не идут, разве что четкие структурированные прически. А автор сделала все наоборот.

Посмотрите, насколько ей важна прическа, чтобы на уровне уха или чуть выше появился объем и чтобы волосы были темнее и более насыщенного цвета, типа каштанового.

Вот здесь получше у нее, она сделала что-то вроде объема в верхней части черепа, но светлые волосы, блеклые брови и небольшие от природы глаза все равно весь акцент переводят на большую челюсть с крупными зубами. И это еще ракурс такой, что носа почти не видно.

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В последние несколько лет я стала жить вместе с парнем, нашла работу, продолжаю учебу здесь же, но отражение в зеркале радует все меньше.

Я худее чем раньше, лицо всегда было вертикалью и сейчас ещё больше вытянулось, появились заметные носогубные складки, качество волос ухудшилось. Жалею что часто пренебрегала солнцезащитным кремом, он возможно замедлил бы этот процесс.

Дело ещё в том, что наравне в морщинами, у меня проблемная кожа, которую я лечу с 15 лет, и она заметно улучшилась, но не на 100%. Я продолжаю тщательно ухаживать за кожей, волосами, хожу на массажи лица, консультируюсь с врачами, но результат далёк от желаемого.

Есть маниакальное желание постоянно что-то улучшить – хочу сделать лазерную шлифовку кожи, уколоть гиалуронку в носогубку, отбелить зубы.

(Автор называет маниакальным желанием мысли о простом уходе. Отбеливание зубов – это уход, если вы применяете щадящие средства и консультируетесь с врачом, шлифовка лазером – тоже уход, она может быть и щадящей, гиалуронка – тоже уход. Особенно если кожа пересушена лечением акне)

Боюсь, что после этого всего, мне захочется ещё много разных процедур и я не смогу остановиться.

По типу я определяю себя как воздух.

(Стыд-позор, автор. Сертификат за тест, но считаете себя Воздухом, хотя сами пишете про вертикаль. Обратите внимание, друзья, автор наверняка не так плохо разбирается в типах. Но только не в своем типе. Тут никакое знание теории не помогает, слепое пятно, вместо себя она видит нежную женщину Воздух, которой идут широкие улыбки и блонд)

Была раньше блонд, вчера покрасилась в более натуральный цвет волос. Качаю руки и плечи почти каждый день, чтобы фигура стала более пропорциональная, так как я достаточно худенькая сейчас. Иногда самостоятельно делаю массаж лица. К сожалению массаж у мастера, справиться с носогубными складками не помог.

(Автор сделала впервые курс массажа и хотела радикально помолодеть и похорошеть. Сразу видно, что она совсем новичок и над имиджем никогда не работала. А зря)

Из одежды, стараюсь одеваться smart casual, иногда более деловой стиль. На работе у нас нету дресс-кода.

Подскажите пожалуйста, как обратить свои возрастные изменения на пользу себе.

(Искупаться в кипящем молоке по совету Конька-Горбунка. Больше никак не обратишь. Народ, давайте будем реалистами. Возрастные изменения ухудшают имидж. Другой вопрос, что с возрастом некоторые женщины находят свой образ, формируют шарм и поэтому становятся намного красивей, чем в юности. Такое бывает. Но сами по себе возрастные изменения в смысле старения на пользу внешности быть не могут. Снимите корону “с годами я молодею”, она будет стоить вам очень дорого)

Спасибо!