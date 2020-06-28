Эксперты рассказали о причинах проблемы нахождения мужчинами женской “точки G”

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28.06.2020, 18:53, Разное

Турецкие медики провели исследование, посвященное вопросу нахождения на теле женщины так называемой “точки G”. Согласно ряду теорий, таковой является некий сгусток нервных окончаний на дамском теле, провоцирующий у последних особый всплеск интимного удовольствия.
Упомянутая эрогенная зона была названа в честь немецкого медика-гинеколога Эрнста Грэфенберга, впервые предположившего в середине прошлого века её существование. Условная идентификация этого “пятна” была осуществлена сексологами из США в 80-х годах, а убежденность в её существовании стала причиной появления в свое время нового способа маркетинга секс-атрибутики и методик оздоровления. Однако недавно группа медиков из Стамбула произвела научные изыскания, в ходе которых было обследовано 17 женщин в среднем возрасте. В результате выяснилось, что конкретной “точки G” попросту не существует, а распределение нервных рецепторов по телу представительниц прекрасного пола имеет вполне равномерно распределенную структуру. “Анатомические доказательства наличия точки G оказались скудными, недостаточными и слабыми”, – резюмировали турецкие эксперты.

Примечательно, что итоги указанного исследования диссонируют с результатами открытия американского специалиста Адама Острженски, которое, по его словам, он совершил в начале текущего десятилетия. Как рассказал эксперт, представляющий Институт гинекологии в Сент-Питерсберге (Флорида), факт наличия заветной “точки” был подтвержден им в результате обследования тела скончавшейся 83-летней женщины. “Анатомическое существование точки G было задокументировано с потенциальным влиянием на практику и клинические исследования в области женской половой функции”, – заверил Острженски в своем докладе в 2012 году.



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