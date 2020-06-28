В США назвали бессмысленными новые санкции против «Северного потока-2»

28.06.2020, 18:53, Новости дня

Аналитики американского издания Forbes назвали бессмысленными новые санкции США против газопровода «Северный поток-2», которые предназначены ввести ограничительные меры против компаний, сотрудничающих с строителем газопровода.

«Это просто последняя битва в энергетической войне США против России», – передает Рен ТВ слова колумниста Forbes Кеннет Рапоза.

Как отметили авторы, новые санкции уже не смогут остановить завершение газопровода по дну Балтийского моря.

Издание отметило, что санкции США против газопровода выгодны только Украине, которая боится потерять доходы от транзита газа из РФ в Европу, которые составляют почти 10% ВВП.

Ранее Еврокомиссия выступила против возможных санкций США по «Северному потоку – 2», отметив, что хочет сделать работу газопровода «прозрачной и недискриминационной», обеспечить «соответствующую степень надзора со стороны регулирующих органов».

Напомним, Германия заявила, что готовит на уровне всего Евросоюза ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». Санкции США против «Северного потока – 2» могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации.