На тестах замечен прототип обновленного купе Porsche 911 GT3

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28.06.2020, 18:50, Новости дня

Фотошпионы запечатлели на тестовых испытаниях обновленную версию купе Porsche 911 GT3 на трассе Нюрбургринга.

Вместе с тем пока технические параметры не раскрываются, однако ранее инсайдеры указали, что под капотом автомобиля установят 4-литровый турбированный двигатель с мощностью 550 л.с. Вместе с тем купе получит улучшенный дизайн, который выражается вытянутым капотом, а также уникальными элементами, не свойственными оригинальному исполнению автомобиля.

Модель получила увеличенный спойлер, дополнительный спойлер и другие компоненты. Немецкие разработчики пока не называют точную дату презентации, однако предполагается, что мероприятие состоится в ближайшее время в режиме онлайн-трансляции.



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