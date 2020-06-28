На тестах замечен прототип обновленного купе Porsche 911 GT3

28.06.2020, 18:50, Новости дня

Фотошпионы запечатлели на тестовых испытаниях обновленную версию купе Porsche 911 GT3 на трассе Нюрбургринга.

Вместе с тем пока технические параметры не раскрываются, однако ранее инсайдеры указали, что под капотом автомобиля установят 4-литровый турбированный двигатель с мощностью 550 л.с. Вместе с тем купе получит улучшенный дизайн, который выражается вытянутым капотом, а также уникальными элементами, не свойственными оригинальному исполнению автомобиля.

Модель получила увеличенный спойлер, дополнительный спойлер и другие компоненты. Немецкие разработчики пока не называют точную дату презентации, однако предполагается, что мероприятие состоится в ближайшее время в режиме онлайн-трансляции.