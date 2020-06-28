Представлена базовая модификация обновленной Skoda Octavia

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28.06.2020, 18:50, Новости дня

Чешская компания Skoda объявила о выходе на местном рынке самой доступной версии Skoda Octavia в рестайлинговом исполнении.

В частности, изначально автомобиль можно было приобрести лишь в более дорогих модификациях, тогда как теперь клиентам доступны упрощенные версии популярной модели. Отличить новую Skoda Octavia можно по 16-дюймовым дискам, более бюджетному исполнению салона и аналоговой приборной панели. Вместе привычного климат-контроля применили кондиционер.

Стоимость обновленной версии Skoda Octavia с 1-литровым мотором на 110 л.с. составляет 494 тысячи крон, тогда как в настоящее время на российском рынке доступна предшествующая модификация автомобиля за аналогичную стоимость.



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