Компания Panasonic представила новый планшет Toughbook A3

28.06.2020, 18:50, Новости дня

Японская компания Panasonic объявила о выпуске прочных планшетов Toughbook.

Первая из новинок получила название Toughbook A3. Устройство имеет 10,1-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Достоинством нового планшета значится соответствие стандартам IP65 и MIL-STD-810H, которые позволяют более безопасно пользоваться данными моделями. Высокую производительность обеспечит мощный чип Snapdragon 660 с 4 гигабайтами оперативной памяти.

Также новинка получила 64 гигабайта постоянной памяти. Модель функционирует на операционной системе Android 9. В числе особенностей девайса значится внедрение двух аккумуляторов на 3200 мАч, позволяющих обеспечить автономную работу на 8 часов без подзарядки.