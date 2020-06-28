Назван еще один сильно страдающий от коронавируса орган

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28.06.2020, 18:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаФранцузские ученые выяснили, что острое повреждение почек, вызванное коронавирусом, чаще всего встречается у пациентов, переболевших новой инфекцией.

По данным исследователей, на почки приходится 80% всех поражений внутренних органов, информирует телеканал «Звезда».

По данным ученых, на повреждение почек указывает повышенная потеря белка, фосфата и глюкозы в моче пациентов. Они выяснили, что вирус поражает клетки системы почечных канальцев.

Как отметили исследователи, последствия подобного эффекта могут быть серьезными: в частности, у пациентов может снизиться плотность костей из-за потери фосфатов, возникнуть боли в костях. Кроме того, у граждан с этим недугом может наблюдаться повышенная кислотность крови.

Также некоторые симптомы поражения почек откровенно коррелируют с сахарным диабетом – например, полиурия, обезвоживание и усиление жажды.

Ранее ученые Калифорнийского университета обнаружили, что новый коронавирус быстрее распространяется в организме благодаря необычным отросткам, которые напоминают щупальца. Специалисты считают, что это ускоряет темпы заражения организма.

Напомним, ученые уже обращали внимание на необычные «шипы» коронавируса: так, британские и норвежские ученые заявляли, что якобы заметили «вставленные участки, расположенные на поверхности шипа SARS-CoV-2», что позволило вирусу прикрепляться к клеткам человека.



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