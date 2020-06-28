Мнение: “Тьма”. Финал

28.06.2020, 18:44, Разное

Посмотрел финальный сезон немецкого сериала "Тьма". В целом, авторы не ударили в грязь лицом и смогли достойно и относительно логично завершить свою головоломку.

В целом, это один из лучших фантастических сериалов последних лет, при этом, весьма примечательно, что он снят в Европе, которая редко балует нормальной научной фантастикой.

Авторы смогли создать единую историю протяженностью в 3 сезона, которая весьма интересно рассматривает вопросы временных парадоксов, мультивселенных, ящика Шредингера, путешествий во времени и квантовой механики.

Из относительно недавних проектов на тему с "Тьмой" можно сравнить разве что сериальный ремейк фильма "12 обезъяен". С "Тьмой" этот сериал роднят некоторые повороты сюжета и сценарные ходы, но все таки "Тьма" выглядит самодостаточным продуктом, со своей уникальной логикой и крайне запутанным сюжетом, когда некоторые вещи становятся понятными лишь в самом конце и ты такой думаешь "Ах вот оно что…" или "Теперь понятно откуда взялся этот медальон…" или "Я думал, что в озере нашли труп этого человека, а на самом деле…".

В общем, знатно завернули.

По сюжету – это один большой спойлер. Кто не смотрел, но планирует – читать текст под спойлером не рекомендую.

Частой проблемой фильмов про путешествия во времени становится то, что сценаристы отправляются в полет фантазии, напридумывают всякого, а потом не могут все это внятно свести к логичному финалу.

В "Тьме" это в целом удалось. Бесконечный цикл "Дежавю" или сбой Матрицы в "Тьме" происходят в уже расщепленном мире, который был уничтожен в процессе попыток создания машины времени, но герои практически до самого конца не знают, что все их усилия и жертвы запрограммированы и повторяются в бесконечных циклах, обусловленном замкнутой временной петлей. И соответственно, поиски выхода из этого дежавю, не могут быть успешно разрешены ни внутри собственного мира, ни в пришлом, ни в будущем, ни в параллельном мире. Выход в конечном итоге лежал в возвращении к первончальному миру, о котором ты не знаешь и который в твоем мире никогда не существовал. При этом ты сам, приложивший столько усилий для разрушения цикла, исчезаешь, как будто тебя и не было.

И с этой диллемой авторы справились на ура, подведя героя к финальному выбору через череду альтернативных решений – от суицида до попыток уничтожить мир. В конце не возникает вопросов, почему он сделал этот выбор. В конечном итоге, Адам (хоть и заблуждался относительно методов уничтожения цикла, оказался прав – необходимо было стереть следы расщепления, чтобы наступила "тьма и вечный покой" для жителей петли, в то время как Ева с ее стремлением сохранить цикл, не только была частью цикла, но и служила охранной системой, которая мешала поиску реальной лазейки за пределы петли. Хотя в методах и целях, они оба заблуждались.

Путешествия во времени оказались тем самым пресловутый Яблоком Эдема, но был ли тот райский сад, из которого изгнали Йонаса и Марту? Ведь по сути, с учетом конечного их решения, они понимают, что их миры неправильные. Не случайно, один из персонажей говорит, что "Ад пуст – все бесы здесь". Так что концепция Адама, Евы и яблока Эдема тут по сути вывернута наизнанку, при этом их "творец" по сути совсем не их не планировал – Адам и Ева не более чем ошибка, а яблоко Эдема это одновременно и средство спасения и средство уничтожения.

В итоге, мир спасают никогда не существовавшие люди, которые появились именно как следствие разрушения изначального мира. Но чувство дежавю все равно не исчезло, поэтому финал сезона оставляет полувопрос – а правильно ли герои оценили механизм функционирования петли и последствия уже случившихся временных парадоксов.

Разумеется, к некоторым моментам конструкции есть вопросы – почему все же нельзя совершить суицид тем или иным способом. Так ли незыблемы правила этой вселенной?

Если из петли так или иначе вытащат, а пистолет не выстрелит, то как быть с ножом? Или прыжком вниз головой с обрыва?

Также не ясно, почему нельзя убить директора АЭС и не допустить ситуации, когда он с тем или иным персонажем открывает дверь в хранилище, где хранятся бочки с "антиматерией". Если же его нет, дверь конечно могут открыть в другое время и катастрофа все равно происходит, но она происходит уже в другое время, а значит цикл изменился.

Никого из этих немецких актеров до этого сериала особо не знал, но никто из них вопросов не вызывает, некоторые работы очень качественные.

С учетом того, что это фильм не только про путешествия во времени, но и про человеческие отношения, он во многом построен на взаимоотношениях персонажей из нескольких семей, которые разворачиваются постепенно и многие из героев 1-го сезона оказываются совсем не теми, кем они вам первоначально кажутся. И эти человеческие метаморфозы показаны отлично.

С технической точки зрения сериал снят хорошо. Мрачные давящие виды немецкого городка Винден ("Выпьем же за то, чтобы Виндена никогда не было"), схематичные, но антуражные образы прошлого и будущего, когда одно и тоже место вы можете увидеть по разному в разные промежутки времени с соответствующим духом времени. Компьютерные спецэффекты присутствуют, но в очень ограниченном кол-ве – можете не обманываться трейлером, он совсем не про спецэффекты, скорее наоборот, скромность спецэффектов указывают на ограниченность бюджета, что компенсируется в первую очередь отличной историей.

В "Тьме" отличная давящая музыка. Одну из мелодий подрезали для отечественного хоррора "Кольская сверхглубокая". Да и заглавная музыкальная тема очень неплоха.

В общем, с технической точки зрения "Тьму" просто приятно смотреть – упаковка для истории сделана на совесть.

PS. В целом, перед нами отличная фантастика, одна из лучших за последние годы.

Ну а про путешествия во времени это наверное самое толковое, что сняли за последние лет 10.

Любителям фантастики и запутанных историй смело рекомендую к просмотру.