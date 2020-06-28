Мужчина в красном: Меган Фокс на свидании с новым бойфрендом

28.06.2020, 18:35, Разное

В последние дни коллекция папарацционных фото “Меган Факс и рэпер Machine Gun Kelly” постоянно пополняется — в компании нового бойфренда актриса теперь посещает все магазины и кафе. И чем чаще пара выбирает куда-то вместе, тем свободнее Меган ведет себя в присутствии нового возлюбленного. И хотя страстные поцелуи (в отличие от другой новой пары — Тимоти Шаламе и Эйсы Гонсалес) эти двое пока демонстрируют лишь в клипе рэпера, то за руки на публике держатся уже давно. Вот и в этот вечер пара сходила на двойное свидание с друзьями, и во все время их прогулки Меган постоянно держала Ричарда (а настоящее имя Machine Gun Kelly — Ричард Колсон Бейкер) за руку. Для этого выхода актриса надела темнуб рубашку и блестящие обтягивающие штаны, Ричард же выбрал похожий комплект, но дополнил его ярко-красной курткой.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Напомним, что в мае слухи о том, что Меган Фокс и 46-летний бывший возлюбленный Брайан Остин Грин собираются расстаться, получили свое подтверждение — когда сам Брайан опубликовал в Instagram официальное сообщение об их расставании. Впрочем, тогда Остин Грин утверждал, что Machine Gun Kelly не стал причиной их с Меган расставания:

Она встретила этого парня на съемочной площадке. Я с ним никогда не встречался. Но мы с Меган говорили о нем. Они пока только друзья. Я всегда уважал ее решения, она всегда принимает правильные. Я не хочу, чтобы люди думали о ней и нем как о злодеях или о том, что я жертва в этой ситуации.

Актер даже изъявил надежду, что вскоре они с Меган вновь воссоединятся. Однако, как показал выход нового клипа Колсона Бейкера и последующие папарацционные снимки, отношения между актрисой и рэпером далеко не дружеские. Да и сам Брайан Остин Грин уже нашел себе компанию для прогулок — он все чаще появляется на публике вместе с моделью и инфлюэнсером Кортни Стодден, которая младше него на 21 год.

Брайан Остин Грин и Кортни Стодден

Меган Фокс и Брайан Остин Грин познакомились в 2004 году на съемках сериала “Королева экрана” и вскоре после этого начали встречаться. В феврале 2009-го они объявили о расставании, однако год спустя воссоединились и поженились на острове Мауи 24 июня. Через пять лет в жизни пары вновь наступила черная полоса, и Меган подала документы на развод. Однако вскоре после этого стало известно, что они ожидают рождения третьего ребенка и расставаться не намерены. Но, как мы видим, черная полоса в отношениях пары наступила вновь. О том, с кем останутся трое детей пары — 7-летний Ноа, 6-летний Бодхи и 3-летний Джорни, представители актеров пока молчат. У рэпера Machine Gun Kelly также есть дочь от предыдущих отношений.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин с детьми Machine Gun Kelly с дочерью