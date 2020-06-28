Соратник Навального удалил «фейковые» посты о голосовании

28.06.2020, 18:30, Новости дня

В социальных сетях 25 июня появилась информация о том, что на шести УИКах города Москвы якобы был зафиксирован отказ от работы со стороны членов избирательных комиссий в связи с эпидемиологической ситуацией.

Не соответствующую действительности информацию разместил представитель ФБК Леонид Волков, а после игнорировал решение избиркомов и совершил подмену ее членов, которые работали на участке не под своими именами, сообщается в Telegram-канале «Антипропаганда».

Позднее Леонид Волков удалил свой пост, не разместив никакого официального опровержения, при этом публикация все еще остается доступной на сторонних страницах, например, команды Алексея Навального в Москве, информирует ИА REGNUM.

Уточняется, что фейк уже был полностью опровергнут заместителем председателя Мосгоризбиркома Дмитрием Реутом.

По официальным данным, опубликованные в соцсетях документы об отказе от работы ряда УИКов столицы являются поддельными. Данный факт подтверждают и заместитель председателя УИК №34 Станислав Ставцев, а также председатель УИК №312 Наталья Немчинова.

Ранее представители штаба Навального во Владивостоке выдали прошлогодний видеоролик за нарушение в ходе голосования по поправкам в Конституцию. После разоблачения фейка видео было удалено.

Напомним, блогер Илиас Меркури уличил соратницу Алексея Навального Анастасию Васильеву в создании фейков о распространении коронавируса вместо реальной помощи врачам. Блогер напомнил, что Васильева в начале апреля «каталась в Новгородскую область, … чтобы вроде как передать СИЗ врачам», но «в итоге отдала коробки своим друзьям».