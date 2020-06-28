 

В мире: Поправки к Конституции защитят Курилы от Японии

28.06.2020, 18:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаТокио вновь напомнил Москве о территориальных претензиях на Курильские острова. Поводом для этого стало недовольство японцев из-за проводимой российским геологами разведки в Охотском море. Что именно могло заинтересовать специалистов в этом регионе? И почему тема Курил приобрела острую актуальность из-за голосования по Конституции?

В пятницу стало известно о том, что правительство Японии сделало РФ представление в связи с геологическим исследованием близ Курильских островов в Охотском море. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга. По его словам, Токио «всегда внимательно следит за действиями РФ вокруг четырех северных островов» (так в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи).

Суга отметил, что действия РФ «не совпадают с позицией» Японии по «северным островам», и отметил, что Токио намерен «продолжать переговоры с Москвой на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора».

В посольстве РФ в Токио подтвердили факт получения подобного обращения от Японии и напомнили о том, что Южные Курилы находятся по суверенитетом РФ на законных основаниях, передает ТАСС. Аналогичную позицию озвучили и в Кремле, добавив, что на своей территории РФ имеет суверенное право проводить любые виды исследований.

Россия в шельфовой зоне Курильских островов действительно занимается разведкой и поиском месторождений нефти, газа и различных гидратов. «А на самих островах обнаружены месторождения золота, серебра, свинца, цинка и меди», – рассказал газете ВЗГЛЯД вице-президент национального фонда «Стратегические ресурсы России», доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН Владимир Полеванов.

«И главное – на острове Итуруп, в районе вулкана Кудрявый, находится месторождение редчайшего переходного металла – рения. Мировое потребление этого вещества – всего 70 тонн в год, но РФ планирует начать эксплуатацию этого месторождения в ближайшее время», – отметил Полеванов.

По словам эксперта, рений применяется в ракетной и авиастроительной промышленности, в том числе – для производства запчастей сверхзвуковых истребителей. А за счет устойчивости рения к химическим воздействиям, он используется для создания защитных покрытий против кислотной и щелочной среды.

«Что касается жалоб со стороны Японии, то она в данном случае выступает в роли исполняющего обязанности Украины, только на Востоке.

Часть Курильской гряды – это такая же российская территория, как и Крым или Псковская область. Мы же не спрашиваем у Токио разрешения на ведение работ в Пскове? Так и в случае с Курилами мы не обязаны этого делать», – подчеркнул собеседник.

«Ну а если поправка о защите территориальной целостности будет внесена в Конституцию, то бредовые претензии японцев вообще потеряют право на существование. Кроме того, меня удивляет, когда страна-агрессор, проигравшая Вторую мировую и осужденная на Токийском процессе, предъявляет какие-то территориальные претензии стране-победителю. Нам пора перестать обращать внимание на это», – добавил Полеванов. 

Схожей точки зрения придерживается губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Отвечая на вопрос о претензиях восточного соседа, глава региона констатировал, что право вести геологические работы «на нашей территории оплачено жизнью наших предков, воевавших за свободу и независимость Родины».

Он также напомнил, что сейчас в стране проходит голосование по конституционным поправкам. «Они, как вы знаете, закрепляют неотделимость российских территорий. Раз и навсегда. За это голосуют сахалинцы и курильчане. Уверен, что нас поддержат большинство россиян. И уже через несколько дней подобные претензии из-за рубежа будут просто лишены смысла. А мы сможем четко и без оглядки на сторонние мнения сказать: наш Сахалин, наши Курилы, наша страна, наше будущее», – спрогнозировал Лимаренко.

Любопытно, что поправка о недопустимости отчуждения частей территории РФ наиболее остро воспринимается именно в Японии. Так, еще в феврале издание Hokkaido Shimbun сообщало, что изменения в Конституции могут осложнить переговоры по заключению мирного договора между Москвой и Токио.

Но уже в июне Hokkaido Shimbun пришло к пессимистичному выводу о том, что поправки усилят российскую позицию касаемо итогов Второй мировой войны, в результате которой спорные (с японской точки зрения) острова были включены в состав СССР. 

На этом фоне действия официального Токио не ограничиваются лишь дипломатическими представлениями и нотами. Так, в мае МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» заявил о праве Токио претендовать на «северные территории». В ответ на это российский МИД сообщил, что решение Японии противоречит настрою на переговоры между странами и предложил японцам «вернуться к реальности».  

При этом ранее министр иностранных дел Сергей Лавров однозначно дал понять, что для заключения мирного договора с Москвой в Японии должны признать суверенитет РФ над Курилами, «а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное».

Теги: 

Курильские острова



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