 

“А шуба где?”: Подписчики поглумились над Анастасией Волочковой из-за её скромного наряда

28.06.2020, 18:30, Разное

Известная балерина Анастасия Волочкова разместила на своей странице в Instagram серию фото и видеоматериалов, на которых позирует в весьма скромных нарядах. Публикации знаменитости вызвали неоднозначные комментарии от подписчиков.
Традиционно звезда российского балета не прочь в своих публикациях периодически поэпатировать посетителей её микроблога эффектными фотоснимками. Нередкими на её фото являются шпагаты, осуществленные на фоне различных фоновых экспозиций, не прочь знаменитость и похвастаться при случае своей роскошной шубой. Однако сейчас, находясь в отпуске, Волочкова решила совершить путешествие по некоторым городам Отечества. При этом, судя по фотоснимкам, излюбленным местом посещения для неё стали местные храмы. Сообразно ситуации, красотка позирует на снимках в очень скромных нарядах, с головой, покрытой платком.

Стоит отметить, что далеко не все подписчики прониклись пуританским настроением балерины и предпочли слегка поглумиться над медийной персоной: “А шуба где?”, “Почему без шпагата???”, “Это в руках тампакс???”. Однако немало нашлось и истинных поклонников, которые, в противовес хейтерам, похвалили внешние образы любимицы: “Позитивная и очень добрая вы”, “Красивая и добрая, Анастасия”. Об этом сообщает интернет-издание Nation-news.ru.



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