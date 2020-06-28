Дочь рассказала Тимати о первой любви

28.06.2020, 18:23, Разное

Симона активно ведет страницу в “Инстаграм” и часто делится успехами старшей внучки. Также в личном блоге она дает советы по воспитанию детей и показывает развивающие упражнения, которые выполняет Алиса. По сути, малышка растет на глазах у поклонников семьи Юнусовых.

На этот раз мама Тимати опубликовала кадры, на которых внучка болтает с папой за обедом. Девочка рассказывает о дружбе с мальчиком. Точнее, она называет его бойфрендом, и, кажется, рэперу не нравится, что дочка уже думает об отношениях.

Алиса говорит, что как-то раз они с парнем ехали в поезде и ели “квадратный сахар”. Артист спрашивает, кто же этот молодой человек. “Ну друг мой, помнишь, на концерте был Филипп?” – уточняет малышка. Тимати интересуется, так в итоге мальчик – это друг или парень. Смутившись, девочка называет компаньона по поеданию сахара другом. Похоже, такой ответ рэперу больше по душе.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 22 Мар 2019 в 12:52 PDT

Также Алиса записала товарищу видеопослание. Она пожелала ему здоровья и много детей, когда тот вырастет, а еще посоветовала продолжать занятия на ксилофоне. “Чтобы ты был умный, сильный, удачи тебе в школе. Целую и люблю”, – говорит дочь Тимати.

Как отметила Симона под видео с Алисой, Филипп – друг девочки с трех лет. Ребята вместе занимаются танцами. Малышка часто вспоминает мальчика и сожалеет, что не смогла поздравить его с днем рождения лично.