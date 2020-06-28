Полиция Глазго заявила, что воскресное нападение не связано с пятничным

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28.06.2020, 18:18, Новости дня

Нападение с ножом на прохожего в британском Глазго днем 28 июня не связано с нападением в пятницу, 26-го. Об этом, передает РИА Новости, заявили в местной полиции.

Ранее сегодня очевидцы сообщили в полицию об окровавленном человеке, отчаянно зовущем на помощь у одного из баров на Аргайл-стрит в центре города. Пострадавшего увезли в больницу.

A pair of shoes and blood on the pavement outside Traders’ bar on Argyle Street in Glasgow, where police are dealing with an incident this afternoon. It’s reported a man was covered in blood and screaming. #CapitalReports pic.twitter.com/6NUOS2IwVv

— CapitalScotland News (@CapitalScotNews) June 28, 2020

Двумя днями ранее темнокожий мужчина, вооруженный ножом, напал на постояльцев отеля в Глазго. В результате погибли три человека, включая самого злоумышленника, которого застрелила полиция. Оказалось, что это 28-летний гражданин Судана Бадреддин Абдалла Адам.

В гостинице размещались мигранты, ожидающие предоставления статуса беженца. По словам свидетелей, среди пострадавших есть выходцы из Африки. По сообщению полиции, инцидент не рассматривается как теракт.



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