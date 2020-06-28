 

Видео о вбросах на голосовании по поправкам в Конституцию оказалось фейком

28.06.2020, 18:18, Новости дня

Официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов заявил, что видео с обнаружением бюллетеней является постановочным, об этом в воскресенье, 28 июня, сообщил ТАСС.

 

Все началось с того, что пользователь видеохостинга youtube.com, представившийся независимым наблюдателем при одной из московских участковых избирательных комиссий, разместил ролик, в котором показал, как он якобы обнаружил припрятанный пакет с бюллетенями. При этом молодой человек рассказал, что в некоторых из них "уже стояли галочки "ЗА" поправки".

Затем автор видео поведал, как он несколько раз вызывал полицию, однако правоохранители так и не приехали. После этого он попытался донести факт нарушения до членов УИК, но и тут не нашел понимания. По версии молодого человека, ему ответили, что "не могут пройти со мной в соседний двор и зафиксировать нарушение".

В общественном штабе оперативно отреагировали на этот сигнал и провели соответствующую проверку. Выяснилось, что все эти события оказались инсценировкой – создатель подделки, якобы проследивший за группой по надомному голосованию и обнаруживший подготовку к вбросу голосов, сам подкинул пакет и вскоре вернулся на то же место, чтобы снять "разоблачительные" кадры.

Записи с камер наблюдения подтверждают, что помимо автора фейка в месте нахождения "бюллетеней" никто не появлялся. Кроме того, он использовал мягкий пакет для почтовых посылок, который не применяется при голосовании.

Отметим, что в Общественной палате выпустили разъяснения на тот случай, если граждане обнаружили какие-либо нарушения в ходе голосования, проходящего с 25 июня по 1 июля, и куда можно обратиться для проверки этих фактов.



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