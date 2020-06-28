Дубль Бикфалви принес “Уралу” победу над “Тамбовом”

28.06.2020, 18:18, Новости дня

В Екатеринбурге завершился матч 24 тура чемпионата РФ по футболу. "Урал" с результатом 2:1 победил новичка премьер-лиги "Тамбов".

В первом тайме был забит только один мяч. На 20 минуте в ворота гостей был назначен 11-метровый, который реализовал полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви. До конца первого тайма и во втором уральцы могли развить успех, но не позволил вратарь "Тамбова" Георгий Шелия.

На 68 минуте гости отыгрались. Алексей Рыбин сделал передачу в штрафную, которую замкнул Михаил Костюков. Но равновесие продержалось три минуты. Бикфалви красивым ударом через себя поразил ворота Шелии и установил окончательный счет — 2:1.

"Урал" набрал 28 очков и занимает 11 место. У "Тамбова", занимающего 13 место, осталось 25 очков.