 

В Глазго произошло второе за три дня нападение с ножом, есть погибший

28.06.2020, 18:17, Новости дня

28 июня в шотландском городе Глазго в результате нападения с использованием ножа погиб мужчина. Об этом сообщает местный телеканал STV News.

Нападение произошло в центральной части города на улице Аргайл. Место происшествия было оцеплено полицией.

Инспектор полиции Гарет Гриффитс объяснил, что нападение было целенаправленным и не несло угрозы для широкой общественности.

Что произошло с нападавшим, телеканал не уточняет.

По данным полиции, произошедшее не связано с нападением 26 июня. Тогда в Глазго на прохожих с ножом напал мужчина. Прежде чем его застрелили сотрудники спецназа, он ранил шесть человек, в том числе полицейского. Власти говорят, что нападавший – 28-летний уроженец Судана, отмечает ВВС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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