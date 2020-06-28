В образцах воды за март 2019 года испанские ученые нашли коронавирус SARS-CoV-2

28.06.2020, 18:17, Новости дня

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружили в образцах сточных вод Барселоны, взятых 12 марта 2019 года. Об этом 26 июня сообщил сайт Барселонского университета со ссылкой на исследование группы ученых.

Это позволяет предположить, что инфекция присутствовала в человеческой популяции задолго до того, как стало известно о вспышке COVID-19.

Специалисты исследовали замороженные образцы воды из городской канализации за период с января 2018 года по декабрь 2019-го. Коронавирус обнаружили только в одной пробе, однако следы его генома несомненны, сказал участник исследования, глава Испанского общества вирусологов Альберт Бош. По его мнению, носителем мог быть человек, прибывший в Барселону с профессиональной или туристической целью.

До 2020 года проявление симптомов, известных сейчас как симптомы COVID-19, могли списывать на грипп, считает Бош.

Барселонские вирусологи также изучили образцы сточных вод за первые месяцы 2020 года и выявили SARS-CoV-2 в пробах за 15 января – за 41 день до первого официального случая инфицирования в городе.

Хотя COVID-19 является респираторным заболеванием, исследователи доказали, что в экскрементах, которые достигают сточных вод, содержится большое количество генома коронавируса. Изучение этих материалов имеет важное значение для раннего выявления циркуляции вируса среди населения, отмечают ученые.

О вспышке коронавируса SARS-CoV-2 впервые сообщили власти Китая в декабре 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В исследовании британских и французских ученых, которое было опубликовано 5 мая, говорилось, что пандемия COVID-19 началась между 6 октября и 11 декабря 2019 года и распространение вируса в популяции было стремительным на всех континентах.