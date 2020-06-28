 

Бутина объяснила разницу проведения электоральных процедур в РФ и США

28.06.2020, 18:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссийское законодательство четко регламентирует процедуры голосования и выборов, в то время как в США фактически отсутствует единая законодательная база в этой сфере, сообщила член Общественной палаты, член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина.

«В разных штатах существует разное наказание даже за попытку проголосовать дважды. Но, как правило, оно включает в себя достаточно суровые наказания, и это уголовный срок», – передает РАПСИ ее слова.

Она уточнила, что в 2012 году в Аризоне житель Дэвид Милтон только попытался проголосовать дважды и получил 4575 долларов штрафа и 117 часов общественных работ.

А 62-летний Кристофер Биланс, при попытке голосования в двух разных штатах получил почти 2,5 тыс. долларов штрафа и год тюрьмы, который заменили на условный срок, плюс год надзора.

Бутина также добавила, что в РФ невозможно проголосовать без документа, удостоверяющего личность, в то время как в США в огромном количестве штатов – это распространенная практика.
 

«В 16 штатах от гражданина в принципе не требуют никакой документ, удостоверяющий личность, с фотографией. Достаточно принести, например, счет за услуги ЖКХ с места проживания или выписку из банка. То есть, каким образом в данном случае можно идентифицировать избирателя, остается большим вопросом», – подчеркнула член ОП.

Ранее юрист Александр Воронцов рассказал газете ВЗГЛЯД, что организация работы на участке абсолютно соответствует закону. Это и присутствие на местах членов избиркома, и наличие наблюдателей. Процедура организована таким образом, что наблюдатели сразу могут фиксировать возможные нарушения. 



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