Эксперты дали 5 советов для сохранения автомобиля от разборки на улице

28.06.2020, 17:53, Разное

Эксперты в эфире программы «Главная дорога» дали 5 простых советов для сохранения автомобиля от разборки на улице. Эти методы уникальны и помогут владельцам как дорогостоящих, так и бюджетных транспортных средств.

Чаще всего с автомобилей воруют именно внешние детали, которые плохо закреплены или же штатные крепления недостаточно надёжные. Колёса, фары, дворники и зеркала снимают с припаркованных машин чаще всего. Для минимизации рисков машину лучше всего парковать на охраняемых парковках, что снизит риск воровства. В случае, когда это невозможно, лучше выбрать место в поле зрения камеры видеонаблюдения. Злоумышленники могут испугаться или, если не удалось избежать неприятной ситуации, по видеозаписям преступления их будет проще найти.

Не стоит оставлять машину в неосвещённом месте вдалеке от людей. Чем более оживлённое место, тем меньше шансов, что злоумышленник попытается снять что-то с машины. Обезопасить колёса помогут болты с нестандартной шляпкой, которые не удастся открутить обычными ключами. Все легкосъёмные части лучше дополнительно закрепить лично или в автосервисе и там же, для большей безопасности, можно нанести гравировку с номером машины. Такие детали теряют свою ценность для воров, так как их будет невозможно продать на вторичном рынке.