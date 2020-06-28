В Москве установили создателя фейка о голосовании

28.06.2020, 17:53, Новости дня

В Москве установили мужчину, который распространял постановочное видео о якобы нарушении при голосовании по поправкам к Конституции, сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

«Эксперты Общественного штаба установили молодого человека, который записал видео с якобы обнаруженным на улице пакетом с бюллетенями для голосования. Видео сопровождается комментарием, что пакет специально оставлен членами УИК, которые проводят надомное голосование, чтобы в дальнейшем осуществить вброс», – передает ТАСС его слова.

Асафов подчеркнул, что благодаря камерам наружного видеонаблюдения удалось установить, что мужчина заранее принес этот пакет на место съемки и «сделал постановочное видео».

Он также добавил, что согласно опубликованному на YouTube видео, молодой человек якобы проследил за группой по надомному голосованию и нашел запечатанный пакет с бюллетенями на улице.

«Камеры видеонаблюдения показали, что никаких других людей там не было, а молодой человек сам принес пакет и оставил в этом месте. И уже через некоторое время вернулся туда с камерой в руках. Если посмотреть внимательно на видео, то можно понять, что поддельные бюллетени запакованы в мягкий пакет для почтовых посылок», – рассказал Асафов.

Представители Общественного штаба связались с молодым человеком, предоставили ему видео с наружных камер, которое доказывает, что он сам срежиссировал данное нарушение.

«Он не увидел в этом ничего плохого и пояснил, что в интернете есть много сообщений о «реальных» нарушениях, но они ничем не подтверждены. Именно поэтому он решил сделать «документальное кино», – добавил Асафов.

Как уточнили в штабе, молодой человек с первого дня голосования информирует о различных нарушения, представляясь наблюдателем от политических партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Открытая Россия», движения «Голос».

«Его сообщения сразу вызывали вопросы в достоверности, проверки показали, что таких нарушений не было», – отметил представитель штаба.

В штабе пояснили, что решение о мере наказания для нарушителя может быть принято правоохранительными органами.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем.

За три дня явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 28,46%, всего, в том числе дистанционно, проголосовали 30 млн человек, сообщила в воскресенье председатель ЦИК Элла Памфилова.