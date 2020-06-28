В сети опубликованы снимки умных часов Huami Zepp E

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28.06.2020, 17:42, Новости дня

Китайская компания Huami поделилась снимками и характеристиками новых часов.

В частности, в скором времени на рынке появится модель Zepp E, которая имеет круглый дисплей. Инсайдеры указали, что девайс уже прошел этап сертификации. Наиболее полезными умные часы Zepp E окажутся для тех, кто активно занимается спортом, так как в часах применили множество режимов работы и ряд датчиков. Кроме того, новинка имеет усиленный аккумулятор на 188 мАч.

На корпусе умных часов можно увидеть отметку 5АТМ, которая предполагает отличный режим защиты от попадания пыли и влаги. Вместе с тем владелец девайса сможет смело проводить время в бассейне, не беспокоясь о работоспособности своих умных часов.



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