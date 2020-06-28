 

Компания Realme представила смартфон Realme X3

28.06.2020, 17:42, Новости дня

Презентован новый продвинутый смартфон под названием X3 Super Zoom.

Главным достоинством новинки значится его основная камера с главным датчиком 64 мегапикселя. Также следует отметить, что ранее на рынке уже появилась упрощенная версия аппарата, который имеет более скромные параметры. Новинка получила 6,6-дюймовый дисплей с разрешением 2400 на 1080 точек при частоте обновления кадров 120 Гц.

Также следует отметить, что новинка получила 6-8 гигабайт оперативной памяти в разных комплектациях, а также 128 гигабайт постоянной памяти. Передняя камера обладает сдвоенной камерой на 8+16 мегапикселей. Стоимость нового смартфона составит 285 евро. Остальные данные о предложенном девайсе пока остаются неизвестными для публики.



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