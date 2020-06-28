“Ткнули клумбой в рыло”: Шнуров поднял на смех настрадавшуюся во время потасовки Собчак

28.06.2020, 17:37, Разное

Ксения Собчак и ее адвокаты готовятся подать

иск. Ранее журналистка сообщила, что пережила нападение.

Эпизод произошел на территории Среднеуральского женского

монастыря, куда звезда прибыла, чтобы снять документальный фильм. Крепкие

мужчины избили режиссера картины, отобрали камеру, удалили с флешки аппарата

важную информацию. Настрадалась и сама журналистка: Ксению повалили на землю, ей не позволяли встать на ноги.

Собчак и другие пострадавшие уже зафиксировали полученные

травмы в медицинском учреждении и пообщались с полицейскими. Журналистка

заявила, что обратится за защитой к Фемиде.

Произошедшее с теледивой не прошло мимо музыканта Сергея

Шнурова. С журналисткой у артиста давний конфликт.

В личном микроблоге Сергей высмеял Ксению в стихах. Вокалист

отметил, что теледива в последнее время постоянно ввязывается в скандалы. “Нос

вчера еще сломала,/ Но внимания ей мало./ Тему держит норовисто,/ Быстрая как

Норрис Чак,/ И к монахам-каратистам/ Скачет Ксения Собчак”, – разнес заклятую

подругу музыкант.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 27 Июн 2020 в 7:12 PDT

Высмеял лидер группы “Ленинград” и нашумевшее видео, которое

было снято во время потасовки в монастыре. В кадре Ксения Собчак, пятясь от

служителя православной обители, падает на землю. По словам Шнурова, журналистку

“ткнули клумбой в рыло”, чтобы она не ходила под чужими заборами. В конце стихотворения

музыкант выразил сожаление, что суд будет проходить не на лобном месте

реалити-шоу “Дом-2”, ведущей которого Ксения была много лет.