 

Путин высказался о происхождении коронавируса

28.06.2020, 17:37, Разное

Происхождение коронавируса – это тема, которая лишила покоя многих исследователей еще в самом начале распространения эпидемии по всему миру. При этом однозначного ответа на этот вопрос нет до сих пор.

Пока ученые предпочитают отделываться общими фразами или указывать на невозможность однозначного решения этой проблемы, в дело вступают политики. В частности, американская власть в лице Дональда Трампа ранее неоднократно намекала на вину Китая в возникновении коронавируса.

Тем временем китайская сторона заявляла, что коронавирус мог попасть в страну вместе с американскими военными или и вовсе намеренно выведен для атаки на КНР. Президент России Владимир Путин на этом фоне занимает крайне взвешенную позицию.

Российский лидер отметил, что не существует никаких оснований утверждать, что болезнь возникла в следствие преднамеренного вброса. Более того, если придерживаться обратной позиции, то ничего хорошего от будущего ждать не приходится.

Владимир Путин подчеркнул, что перед всем миром стоит задача сообща бороться с пандемией коронавируса, а не “рассусоливать”, откуда тот взялся и искать виноватых. Понимание сути происходящего необходимо лишь для того, чтобы выстроить надежную систему защиты от COVID-19.

“Здесь, на этом пути, нас ждет успех, а не пути конфронтации”, – уверен президент России. Отметим, многие иностранные государства используют ситуация с коронавирусом для сведения старых счетов и достижения сиюминутных целей.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 8 Июн 2020 в 3:59 PDT



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