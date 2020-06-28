Войска ЮВО приняли участие в учениях по борьбе с дронами условного противника

28.06.2020, 17:30, Разное

Недавно воинские части, представляющие Южный военный округ (Северный Кавказ), стали местом проведения учений. В ходе них была проверена надежность средств противодействия дронам условного противника.

По информации издания Nation-news.ru, совместные учения были произведены с привлечением дежурных смен расчетов ПВО и отрядов беспилотной авиации, осуществляющих дислокацию в месте размещения 49-й общевойсковой армии ЮВО. Учения заключались в обнаружении и классификации в воздушном пространстве дронов, а также пресечению авиационных атак условного противника.

В качестве отрядов условного противника выступило подразделение боевых беспилотников, размещенных на территории Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. Об этом сообщает интернет-издание Политэксперт.