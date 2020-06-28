Вражда продолжается: Райан Рейнольдс испортил онлайн-вечеринку Хью Джекмана

28.06.2020, 17:25, Разное

Ничто не предвещало беды, когда в субботу вечером актер Хью Джекман принял участие в онлайн-воссоединении актерского состава самого первого фильма франшизы “Люди Икс”, организованном в рамках благотворительной акции Global Citizen: Unite For Our Future. На экране появились его коллеги Холли Берри, Патрик Стюарт, Йен Маккеллен и Фамке Янссен, которые и снялись в картине 2000 года. И Хью уже начал говорить:

Это просто какой-то сюр. ребята. Не могу поверить, что с выхода первого фильма прошло 20 лет…

Холли Берри, Патрик Стюарт, Фамке Янссен, Райан Рейнольд, Хью Джекман и Йен Маккеллен

Но тут на экране внезапно появился Райан Рейнольдс — не принимавший участия в основных фильмах франшизы и появившийся лишь в одной картине про мутантов под названием “Люди Икс: Начало. Росомаха” 2009 года. Хью тут же попытался “выпроводить” незваного гостя из Zoom обратно в реальность:

Райан, мы с коллегами вспоминали деньки на съемках в фильме, в котором вместе снимались, понимаешь? До встречи.

Однако актер не внял намекам и даже наоборот — сообщил, что пригласил на эту вечеринку еще парочку неожиданных участников. В кадре тут же появились Софи Тернер и Джеймс Макэвой (также не игравшие в в картине 2000 года и появившиеся во франшизе много позже). Впрочем, вскоре это собрание начало расходиться. Тернер исчезла со словами “Я думала, это воссоединение “Игры престолов”. Джеймс — с фразой “А я думал про фильм “Сплит”. Фамке Янссен ушла встречаться с коллегами из Бондианы, а Патрик Стюарт — с актерским составом “Стар Трека”. В конечном счете остались только “испортивший” вечеринку Райан Рейнольдс и недовольный Хью Джекман.

Все те же — вместе с Софи Тернер и Джеймсом Макэвоем

Шуточной вражде между актерами вот уже несколько лет, а началась она, по-видимому, с тех самых съемок в фильме франшизы “Люди Икс”. Обычно первым “на конфликт” идет Райан: фото Джекмана с поклонницами он часто комментирует “Уверен, это митингующие, а ты просто проходил мим”, к некоторым его премьерам готовится особо, высмеивая ролики или плакаты к ним, а однажды даже пришел на пресс-джанкет к фильму Хью, чтобы позадавать тому каверзные вопросы вместо журналистов. Джекман обычно отвечает на эти выпады довольно вежливо, но иногда и сам не прочь подшутить над коллегой. Например, в 2018 году в день рождения Райана он написал:

Поскольку мне все говорят, что я самый милый парень на свете, а ты нет, то я позволю тебе обнять меня Райан. Но лишь один раз, в честь твоего дня.

Фото из Twitter Хью Джекмана А также из блога Райана Рейнольдса