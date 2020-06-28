 

Мать Елены Малышевой борется со смертельным вирусом

28.06.2020, 17:23, Разное

Телевизионный медик отметила, что мать чувствует себя хорошо и ее состояние уже можно назвать “стабильным”. 87-летняя родственница Елены Малышевой достаточно быстро пошла на поправку и уже скоро станет почетной обладательницей антител.

Телеведущая признает, что у ее матери была не самая легкая стадия заражения. Женщина около месяца провела в больнице, сражаясь со смертельным вирусом. По словам самой Галины Александровны, справиться с тяжелым недугом ей помогло желание жить.

Елена Васильевна сделала акцент на то, что родительница все время принимала антикоагулянты. Подобные лекарства, разжижающие кровь, считаются одним из жизненно необходимых препаратов при коронавирусе. Телеведущая уверена, что у ее матери с самого начала были все факторы риска: сердечная недостаточность, гипертония и легочная гипертензия. Отметим, что в свои 87 лет женщина пережила три порока сердца. Теперь она живет с кардиостимулятором.

“Моя мама – настоящий победитель. Когда я приходила к маме в красную зону, я все время вспоминала, как 9 марта возила ее в кафе. Я счастлива, что мама победила коронавирус! Спасибо всем врачам, которые ее лечили! Спасибо моему брату!” – написала Малышева на своей странице в Инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) 20 Июн 2020 в 9:52 PDT

Напомним, что не только мать Елены переболела коронавирусом, но и брат-близнец Малышевой смог справиться с заразой. Еще в самом начале мая Алексей Шабунин, главный врач Боткинской больницы, сдал анализ на COVID-19. В итоге он получил положительный результат.

Более того, сама Елена Васильевна подозревала, что заразилась вирусом нового типа от многочисленных родственников. Малышева отмечала у себя сильный кашель и устрашающую одышку. Несмотря на все трудности в семье, телеведущая не раз заявляла, что коронавирус не так уж и страшен. По словам Елены, это “чудо чудесное”, которое нужно принять.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Новые «Ведомости»

17.04 / Мнение: НАШ ПАПА – ДУРАК

02.06 / С парада — к урнам

12.06 / Бросивший жену с шестью детьми Жуков обвинил супругу в аморальном образе жизни

30.05 / В Сети появилась первая информация о характеристиках Android 11

09.05 / Киностудия Горького предлагает насладиться в День Победы фильмами о ВОВ

19.05 / От юбилейных часов до ювелирных масок: дайджест fashion-новостей недели

14.06 / Личное: Милосердие: женское бытовое

01.05 / В Google Play бесплатно раздают самую дорогую игру

29.04 / В столичном продуктовом магазине посетитель откусил ухо покупателю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска