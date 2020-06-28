Коронавирус вмешался в российский футбол

28.06.2020, 17:14, Новости дня

Не состоялся матч между футбольными клубами "Краснодар" и "Оренбург". В последнем — вспышка коронавируса, заразились сразу 8 человек. За последнее время — после того, как матчи возобновились — случай не уникальный. Чемпионат РФ решили не останавливать.

Четыре клуба премьер-лиги имели хотя бы одного заражённого COVID-19 в составе перед стартом второго посткарантинного тура в чемпионате РФ по футболу. Хуже всего дела обстояли в "Оренбурге". 8 игроков с коронавирусом. Как итог — отмена поединка с "Краснодаром" и техническое поражение 0-3.

Тем не менее, лига больше матчей не отменяла. И "Ростов", в который по сравнению с "Оренбургом" имел всего на два заражённых меньше, провёл матч с "Тулой" основным составом. Ещё неделю назад наставник "Ростова" Валерий Карпин недоумевал из-за игры с "Сочи", где был вынужден играть юниорами… и его команда потерпела поражение 1-10. С "Арсеналом" же в последний момент было получено согласие выпустить на поле всех, кроме шести зараженных. Итог — 2-1 — домашняя победа "Ростова".

Российский футбол в ограниченном режиме, но все-таки продолжается. Согласованный ещё перед прошлым туром допуск только 10 процентов зрителей остаётся в силе. Поэтому кому-то из болельщиков повезло даже в такой период оказаться на стадионе. В случае с московским "Динамо" даже не пришлось проводить лотерею среди владельцев абонементов, ведь их число составляет как раз около 10 процентов от общей вместимости стадиона.

Правда, голов динамовцы и армейцы не забили. Нули на табло по итогу встречи, в которой у "Динамо", как и у "Ростова", вышел основной состав. К игре не были допущены только три заражённых коронавирусом футболиста — Нжи, Каборе и Шиманьски.

"Уфа", которая играла со "Спартаком", имела меньше всего предпосылок для отмены, переноса или игры молодежным составом. В клубе не отрицали, что был один сомнительный тест. Но дальше никаких подробностей не сообщалось. Поэтому матч со "Спартаком" состоялся. На трибуны попали чуть более 4 тысяч спартаковцев. Места им были выделены при соблюдении социальной дистанции после жеребьевки среди владельцев абонементов.

В этом матче также голов забито не было. Яркой получилась только концовка. На последних минутах арбитр отменил гол по причине офсайда, а спустя пару минут не стал фиксировать взятие ворот после сейва вратаря "Уфы" Беленова, который остановил мяч на линии ворот.