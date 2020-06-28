Лондонский “Арсенал” вышел в полуфинал Кубка Англии

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28.06.2020, 17:14, Новости дня

В Шеффилде прошел четвертьфинальный матч Кубка Англии между местным “Шеффилд Юнайтед” и “Арсеналом” из Лондона. Гости одержали победы с результатом 2:1.

В середине первого тайма лондонцы вышли вперед. Николя Пепе реализовал пенальти, назначенный за снос Александра Ляказетта. Минимальное преимущество “канониров” сохранялось до 87 минуты, пока Дэвид Малгодрик не воспользовался паникой в штрафной площадке госьей.

Но последнее слово осталось за “Арсеналом”. На исходе основного времени Пепе вывел к воротам “клинков” Дани Себвльоса, и испанец не промахнулся — 1:2. “Арсенал” победил и вышел в полуфинал Кубка Англии.



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