 

Главный тренер самарского ФК «Крылья Советов» покинул пост

28.06.2020, 17:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ воскресенье состоялся Совет Директоров ПФК «Крылья Советов», на котором по соглашению обеих сторон было принято решение о досрочном завершении работы главного тренера Миодрага Божовича.

«Крылья Советов» в пятницу в матче 24-го тура Российской премьер-лиги проиграли в гостях петербургскому «Зениту». Самарский клуб с 22 очками занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ», – сообщается на сайте самарского ФК.

Уточняется, что Божовича на посту главного тренера сменит Андрей Талалаев.

«Контракт с российским специалистом заключен сроком на 2 года. К выполнению своих обязанностей Андрей Талалаев приступит в понедельник. В тренерский штаб Андрея Викторовича войдут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус», – говорится в сообщении.

Талалаев приезжал в Самару в качестве главного тренера юношеской сборной РФ в 2010 году и провел два матча со сборной Турции. Специалист возглавлял нижегородскую «Волгу», «Тамбов», «Пюник» и «Химки».

Ранее петербургский «Зенит» разгромил московский клуб ЦСКА со счетом 0:4 в матче Российской премьер-лиги.



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