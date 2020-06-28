 

В «Норникеле» раскритиковали решение обогатительной фабрики в Норильске о перекачке отходов

28.06.2020, 17:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРешение об откачке воды из отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске в тундровую зону было принято в нарушение правил эксплуатации хвостохранилища, сообщила в воскресенье пресс-служба «Норникеля».

«В воскресенье для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища, руководство Талнахской обогатительной фабрики приняло решение откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию. Таким образом было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Уточняется, что ответственные лица отстранены от исполнения обязанностей. На данный момент угрозы утечки отходов производства нет.

Ранее появилась информация, что в окрестностях обогатительной фабрики «Норникеля» в Норильске остановлена утечка отходов – утверждалось, что несанкционированная перекачка стоков в тундру якобы велась длительное время.

Позднее стало известно, что слив отходов с Талнахской обогатительной фабрики «Норникеля» в Норильске произошел в связи с резким ростом уровня воды в отстойном пруду из-за гидравлических испытаний трубопровода горячей воды и ливня. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Сотрудники Белого дома обязаны носить маски на работе

23.04 / Потушены пожары в трех населенных пунктах на Кузбассе

21.05 / Цены взлетят: авиаперевозчики против требований Роспотребнадзора

26.05 / Количество умерших от коронавируса в Испании превысило 27 тыс., инфицированных – более 236 тыс.

23.04 / МИД: в США найдены 42 российских школьника, где остальные 34 – пока неизвестно

05.06 / Симоньян ответила NYT на обвинения в расизме

19.06 / Кыргызстанскому правозащитнику Рузиеву изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде

17.05 / Общество: За невыплаты медикам чиновники ответят по всей строгости

23.04 / Составлена первая полная геологическая карта Луны

23.04 / Многодетные семьи получат на покупку жилья по 1 млн рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска