 

ЦИК: явка на голосование по поправкам в Конституцию достигла 28%

28.06.2020, 17:06, Разное

Явка на всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, включая дистанционное голосование, составила 28,46%. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Всего проголосовали 30,9 миллиона человек, из них 903 тысячи — в электронном голосовании. Явка на дистанционное голосование по данным на утро 28 июня превысила 77%.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в комиссию поступило 115 обращений возможном принуждении и использовании административного ресурса при проведении голосования по поправкам, два из которых связаны с указанием голосовать за определенный результат.

«Мы сейчас оперативно то, что можем, сами рассматриваем, что не можем отправляем соответствующему руководителю того или иного субъекта и параллельно в прокуратуру», — уточнила глава ЦИК.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня в 10:00 и закончится вечером 1 июля. В некоторых населенных пунктах жителям предлагают проголосовать в необычных условиях: в палатке, на лавочках, на большом пне или в багажнике автомобиля.

В Москве и Нижегородской области помимо очного голосования можно проголосовать дистанционно до вечера 30 июня. Власти неоднократно сообщали о хакерских атаках на систему электронного голосования, указывая, что это не помешало учесть все голоса.  По данным ЦИК, атака 28 июня ведется из Великобритании и Сингапура.

Перед началом голосования работники бюджетных учреждений сообщали о принуждении к электронному голосованию. Кроме того, как  выяснила «Медуза», что за голосованием сотрудников госпредприятий следят при помощи специльной системы контроля, а функционирует она якобы на серверных мощностях госпредприятий.

При этом член столичной Общественной палаты Илья Массух, возглавляющий штаб по наблюдению за ходом голосований, заявлял, что прямого принуждения к регистрации на электронное голосование нигде не обнаружено

Источник: Новая газета



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