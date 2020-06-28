 

Украина может утратить турбинный завод из-за конфронтации с Россией

28.06.2020, 16:53, Разное

В Украине происходит сложная экономическая ситуация из-за кризиса машиностроительной отрасли. Об этом заявил Максим Невенчанный, депутат областного совета в Николаеве.
Избранник народа предполагает, что если такой сценарий будет продолжаться, то Украина, как пишет NationNews, останется без главных производств. Он поставил акцент на турбинном заводе, расположенном в Николаев, который длительное время не имеет заказов. Там закрыто большинство цехов, а украинцы остались без работы.

Максим Невенчанный заявляет, что финансовый кризис связан с противостоянием с Россией, так как главными заказчиками были российские организации, но теперь они приобретают комплектующие с завода в Рыбинске. Также он напоминает, что из-за политики Киева этот завод не первый, закрывший производство. Похожая ситуация сложилась и на Черноморском судостроительном заводе.



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