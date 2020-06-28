 

В Москве решили использовать сейф-пакеты для хранения бюллетеней

28.06.2020, 16:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСейф-пакеты с порядковым номером для хранения бюллетеней начнут использовать на избирательных участках в Москве с воскресенья, сообщил первый замглавы Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием, куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.

«Возник вопрос, как должен сейф-пакет выглядеть. В постановлении ЦИК о порядке проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ нет требования об обязательном наличии нумерации на сейф-пакете с бюллетенями. Сейчас выпущены сейф-пакеты нового образца с указанием реквизитов. На всех УИКах единообразные сейф-пакеты», – передает ТАСС слова Ковалева.

Он также уточнил, что бюллетени складывают в сейф-пакеты в присутствии наблюдателей и при включенных камерах. Без повреждения печати вскрыть сейф-пакет невозможно.

Официальный представитель общественного штаба в Москве Александр Асафов, в свою очередь, предложил дополнить памятку для наблюдателей дополнительной инструкцией с изображением сейф-пакетов нового образца.

Сообщается также, что работа штаба ведется в круглосуточном режиме.

«В группе разбора присутствует четвертая часть Мосгордумы, за что мы благодарны депутатам, которые находят время и возможность с нами работать. Мы вместе исследуем ситуацию и принимаем решение. Члены Общественной палаты Москвы не только участвуют в работе штаба, но и по месту жительства обходят избирательные участки, смотрят, как все происходит, выезжают на группы разбора», – добавил Ковалев.

По его словам, в Москве за ходом голосования наблюдают более 21,5 тыс. человек, в том числе представители политических партий, некоммерческих организаций и независимые наблюдатели.

«Мы мониторим социальные сети, смотрим карту нарушений движения «Голос», стараемся реагировать на все поступающие сигналы и разбираем их, но их немного. Сегодня порядка пяти сообщений, но сложно их назвать нарушениями, тем более влияющими на ход голосования», – подытожил Ковалев.

Он подчеркнул, что пересечен «экватор» голосования, и в выходной день в Москве уже не так много голосующих. Кроме того, это «нелегкий, первый опыт такого продолжительного голосования». 

Ранее Асафов сообщал, что попытки атаки на систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции не повлияли на результат.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. 1 июля будет выходным днем.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Дополнительные выплаты за май получат вдвое больше медиков, чем за апрель

21.06 / Во время авиаперелета в самолете погибли почти 40 щенков

23.06 / В Минске за участие в митинге врачу-онкологу выписали штраф $285. Он утверждает, что оказался там случайно

01.06 / Американские компании высказываются в поддержку протестующих

06.05 / В Счетной палате назвали последствия коронавируса для российской системы здравоохранения

02.06 / Американские тюрьмы закрылись из-за беспорядков в стране

02.05 / Братья Миранчуки хотят продолжить карьеру в Испании

18.06 / Назван главный способ достичь долголетия

16.04 / МИД позитивно оценил обмен пленными между Украиной и Донбассом

23.04 / В РФ выросло число преступлений с участием иностранцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска