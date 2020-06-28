Эксперт оценил риски при электронном голосовании

28.06.2020, 16:48, Новости дня

Можно выделить два основных источника рисков при подаче голосов в Сети. Это угроза воздействия на данные о проголосовавших и махинации при регистрации на электронное голосование. Первый риск нивелируется благодаря блокчейн-технологиям, второй – благодаря особенностям регистрации сим-карт в России, объяснил газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Урван Парфентьев.

«Электронную подачу голосов можно сравнить с офлайн-голосованием. Вы приходите на участок и предъявляете паспорт – вас идентифицируют. Но, избирком не знает, что именно вы выбрали в бюллетене. Так же действует идентификация и защита данных при онлайн-голосовании», – отметил Урван Парфентьев, ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

При онлайновом и офлайн-голосовании некоторые риски могут совпадать, но некоторые могут быть специфическими именно при подаче голосов через интернет-портал, отметил эксперт.

Во-первых, это «риск возможности воздействия на сам процесс голосования», – отметил Парфентьев. «Серьезность и актуальность этой угрозы зависит от того, как технически было организовано цифровое голосование. Конечно, использование технологий блокчейн в определенном смысле снижает угрозу, так как в данном случае отсутствует сервер, на который можно было бы оказать некоторое воздействие», – указал аналитик РОЦИТ.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, технология блокчейн подразумевает, что информация (в данном случае, информация, которая содержится в электронных бюллетенях) передается в полном и неизменном виде, а «задним числом» изменить ее нельзя.

В цепочке блокчейн-данных каждый новый блок информации всегда следует за блоком с предыдущим номером. Информацию, записанную в одном блоке, нельзя стереть или исправить без согласия других участников цепочки.

Второй риск, который часто упоминался в связи с электронным волеизъявлением – это накрутка итогов голосования при помощи массовой скупки сим-карт, отметил Парфентьев. «Но во-первых, в качестве главного инструмента идентификации голосующего предлагался портал госуслуг – а для этого требуется подтвержденная запись на этом портале, – указал аналитик РОЦИТ. – Подтвержденная запись означает, что изначально человек должен был самолично прийти в МФЦ (многофункциональный центр) или каким-то другим способом «офлайново» удостоверить свою личность».

«В определенной степени страховкой может выступить и сам номер мобильного телефона, поскольку, как известно, мобильные контракты у нас персонифицированы», – заметил Парфентьев. Если человек использует номер, записанный, например, на родственника, то это особых подозрений не вызовет, добавил эксперт. Но, подчеркнул он, номер, принадлежащий третьему лицу, и активированный недавно, или случай, при которым на одного гражданина зарегистрировано несколько десятков номеров – все это вызовет подозрения, подчеркнул Парфентьев.

Также нельзя сбрасывать со счетов фактор внешнего воздействия – хакерских атак, которые могут угрожать любой цифровой системе, добавил эксперт.

Отметим, что накануне глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил: хакеры предприняли попытку атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию. Атака была отражена, перерыва в голосовании не было. «Все голоса находятся в службе гарантированной доставки, то есть будут записаны в блокчейн», – сообщил Костырко.

«В целом, цифровое голосование можно оценить как позитивное явление, – резюмировал Парфентьев. – Некоторые политологи рассматривают цифровые инструменты, в том числе цифровое голосование как ключевой элемент к движению к прямой демократии: когда по любому ключевому решению удается организовать голосование «без отрыва от производства». При должной отладке и должном развитии механизмов цифрового голосования, конечно, это может стать очень серьезным шагом в сторону прозрачности принятия политических решений».

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем.

За три дня явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 28,46%, всего, в том числе дистанционно, проголосовали 30 млн человек, сообщила в воскресенье председатель ЦИК Элла Памфилова.

Добавим, что накануне явка по электронному голосованию достигла 75%. Онлайн-голосование началось в четверг в 10.00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. Подача голосов проходит на сайте 2020og.ru, войти на который можно через аккаунты на федеральном портале госуслуг или – в случае москвичей – через столичный портал mos.ru.