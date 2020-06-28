 

Компания Lexus откажется от выпуска F-версии купе LC

28.06.2020, 16:38, Новости дня

Известный японский бренд Lexus объявил о решении не выпускать версии F для популярного купе Lexus LC.

Причина данного решения состоит в сложной экономической обстановке, не позволяющей осуществлять внушительные вливания в сферу нишевых моделей автомобилей. В свою  очередь,  финансовые трудности напрямую связаны с коронавирусом, из-за которого продаже по всему миру существенно снизились. Кроме того, в компании Lexus намерены заняться выпуском более востребованных автомобилей.

Одной из новинок окажется флагманский кроссовер LQ, который намерены презентовать публике в 2021 году. Известно, что автомобиль получит продвинутые характеристики и улучшенные параметры производительности, отличающиеся от актуальных версий.



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