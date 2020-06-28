Билан, Крид, Барских: сколько знаменитости тратят на покупку будущих хитов
28.06.2020, 16:23, Разное
Бастон очень гордится собственными работами. Особенно Анне
полюбилась композиция “Сердцеедка”, которую купил у нее Егор Крид. С особым
трепетом автор относится к песне
“Белые розы”, которую она написала для Димы Билана.
“Мои песни стоят порядка трех-десяти тысяч евро”, –
признается Бастон. На ценообразование, как оказалось, влияет личное отношение
Анны к треку и его возможный потенциал.
Пандемия коронавируса на заработки сонграйтера не повлияла.
Свои работы автор оценивает также высоко. Не так давно на гонорары от хитов
Анна купила дорогую иномарку.
По словам красавицы-брюнетки, иногда знаменитостям приходится
сражаться за вышедшие из-под ее пера строки. Как-то раз Бастон написала
замечательную песню, которую решила оставить себе. Случайно новая композиция
оказалась в руках агента. Сразу несколько певцов выразили желание приобрести
будущий хит. “Тогда решила заломить цену, чтобы всех “отвадить”, – признался
сонграйтер. В итоге с композицией Анне пришлось расстаться, правда, за рекордную
в ее карьере сумму.
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Отметим, что первым звездным клиентом Анны Бастон была Юлина
Караулова. Артистка купила у автора песню “Просто так, просто так хочется”.
Композиция принесла артистке престижную премию “Золотой граммофон”. Постоянным
заказчиком сонграйтера является Макс Барских. Вокалист купил у Бастон несколько
песен.
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