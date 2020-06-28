Неожиданная победа: Меган Маркл и принц Гарри все же смогут назвать благотворительный фонд в честь сына

28.06.2020, 16:20, Разное

Есть и хорошие новости в семье принца Гарри и Меган Маркл, которые после переезда в США постоянно сталкиваются со все новыми трудностями. Так, в середине июня супругам отказали в регистрации благотворительной организации под торговой маркой Archewell, которую они выбрали из-за имени своего сына Арчи. Оказалось, что Меган и Гарри вовремя не подписали необходимых для регистрации документов и не оплатили необходимые пошлины. А также — довольно расплывчато описали суть своего патента — во всяком случае, так заявили специалисты Ведомства по патентам и товарным знакам США.

Герцогу и герцогине Сассекским дали время до 22 августа — чтобы переписать заявление и вновь подать необходимые документы. Но у пары возникло еще одно препятствие на пути — в виде возможного конкурента. По сообщениям британского издания DailyMail, некий Скотт Кантро, один из сотрудников организации по здравоохранению в Нью-Йорке, собирался также зарегистрировать свой патент Archecares, и это имя частично перекликалось с названием торговой марки Гарри и Меган. Более того — свою заявку на регистрацию он подал раньше пары и имел существенное преимущество перед ними. Однако теперь герцоги Сассекские могут вздохнуть более свободно: мистер Кантро также стал жертвой бюрократической системы США — то есть не предоставил нужных бумаг. Но в отличие Гарри и Меган, он не успел вовремя ответиь на вопросы государтсва, а значит, его запрос на регистрацию аннулирован. Что же до принца Гарри и его возлюбленной — у них по-прежнему есть время на то, чтобы привести свою документации в порядок и не придумывать новые имена своей организации.

Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи во время африканского тура, Кейптаун, ЮАР, сентябрь 2019 года

Это имя имеет большое значение для Гарри и Меган. Было бы унизительно идти на попятную и придумывать нечто новое и совершенное другое уже после того, как они объявили всему миру свое название,

— сообщил изданию анонимный источник.

Напомним, 31 марта Меган Маркл и принц Гарри официально распрощались со статусами Их Королевских Высочеств и перестали выполнять обязанности старших членов монаршей семьи. Они также прекратили пользоваться Instagram-аккаунтом @sussexroyal, и их сайт sussexRoyal.com отныне не обновляется.

Теперь Меган и Гарри, которых по-прежнему можно называть герцог и герцогиня Сассекские, действуют самостоятельно, и их первым шагом стало объявление о создании некоммерческой благотворительной инициативы Archewell. Свою работу фонд должен был начать еще в мае, но из-за пандемии коронавируса и бумажной волокиты запуск был отсрочен на неопределенный срок.