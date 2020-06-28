 

Эксперты рассказали о дополнительных 12 тыс. руб. для работающих пенсионеров

28.06.2020, 16:09, Разное

Продолжающие работать пенсионеры смогут получить выплату в размере 12 тысяч рублей в первом месяце лета. Данная процедура касается граждан, получивших указанный статус до 1 июня 2020 года.
Сообщается, что указанный размер пособия может быть получен как официально устроенными пенсионерами, так и гражданами пенсионного возраста, зарегистрированными в качестве самозанятых. Сумма налогового капитала, равная одному минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), может быть использована лишь по целевому назначению.

Специалисты информировали, что пенсионерам разрешается осуществить погашение задолженностей по налогам за счет указанных средств, остаток же будет переведен на следующий год. Об этом сообщает интернет-издание Nation-news.ru.



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