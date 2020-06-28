Мнение: России нужно подобрать правильные слова о себе

28.06.2020, 16:08, Разное

Трагедия, которую пережила РФ за последние тридцать лет, разрушила не только нашу большую страну. Величайшая геополитическая катастрофа – распад СССР – поставила с ног на голову истинные представления о том, что такое РФ и каково ее место в мире. Была разрушена сама суть ценностей российского народа и государства. Мы пережили колоссальное унижение – и почему-то восприняли это как должное.

Мы как будто смирились с заявлениями соседних стран о том, что Советский Союз был «тюрьмой народов», из которой они с большим облегчением наконец сбежали. Мы едва не согласились, что Сталин был чудовищем, равным Гитлеру. Нас почти убедили, что мы должны считать себя единственными виновными за преступления прошлого, которые совершались коллективно многими странами.

Мы восприняли как должное потерю значительной части исторической территории России. Как будто она не строилась нами сотни лет, ценой усилий многих поколений, жизней миллионов наших сограждан.

Мы допустили расширение НАТО на Восток. Это привело к тому, что некоторые наши территории – например, Калининградская область –оказались по сути в полностью враждебном нам окружении. Мы просто так отдали важнейшие предприятия, порты и транспортные узлы – Николаев, Одессу, Клайпеду, Батуми. Мы едва не подарили японцам Курильские острова!

Мы позволили себе игнорировать судьбу таких же, как мы, русских людей, внезапно оказавшихся после распада страны иностранцами. Более того. Вместо слова «русские» мы придумали для оставшихся за рубежом соотечественников предательский термин «русскоязычные». А защита соотечественников за рубежом и их возвращение домой превратились в профанацию и бюрократическую игру.

Мы даже не удивлялись, когда жителей Крыма и Донбасса на Украине стали называть «сепаратистами» – хотя на самом деле сепаратизмом (то есть отделением от своей исторической Родины) занималась именно Украина. А «сепаратисты» всего лишь хотели воссоединиться со своей настоящей Родиной.

Все это, казалось бы, только слова и термины – «сепаратисты», «тюрьма народов», «русскоязычные». Однако за каждым таким словом и выражением стоит то или иное политическое высказывание, политический подтекст и идея, повестка, которая этим словом распространяется. Для нас, россиян, эта повестка долгие годы была чужой. Она переворачивала наизнанку все то, чем мы являлись на самом деле. Она распространялась среди нас чужими словами, в чужих интересах. И мы не могли даже представить, что может быть как-то иначе.

Только в последние годы российское общество наконец-то стало приходить в себя. И помогли ему в этом правильные решения и заявления высшей российской власти. Мюнхенская речь Путина в 2007-м. Отстаивание наших интересов на Кавказе во время войны 08.08.08. Реформа Вооруженных сил. Операция в Сирии. И, разумеется, едва ли не самое важное – воссоединение Крыма с Россией.

И здесь опять-таки очень важны слова. Лозунг «Крым наш» при всей его внешней звучности имеет неверный подтекст. Подталкивает к совершенно абсурдным ассоциациям. Намекает на уголовную поговорку «было ваше, стало наше». Подразумевает, что РФ «взяла чужое». А значит, дает нашим противникам повод для спекуляций.

Правильные слова в этом случае должны быть совсем другими. Крым не «стал наш» – он всегда был наш, просто его после распада СССР временно оккупировала Украина. А теперь Крым вернулся – в свою родную, исконную гавань. «Крым вернулся» – именно таким лозунгом и должны мы описывать текущую политическую реальность и действительную историю этого российского региона. Крым никогда не был действительно украинским – и никогда не сможет им стать. Жители Крыма отторгали принятое в свое время Хрущевым волюнтаристское решение о его передаче в состав Украинской СССР – и никакого результата насильственная украинизация не достигла. Даже в жесткое советское время. То, что не твое, твоим никогда и не будет.

«Крым вернулся» подразумевает и Екатерину Вторую, и князя Григория Потемкина («Таврического»). Адмиралов Нахимова и Ушакова. Оборону Севастополя и во время Крымской войны, и во время Великой Отечественной. «Массандру» и «Артек». Чехова и Волошина. Куиджи и Айвазовского. Ялтинскую конференцию – и «Крымскую весну», наконец. Все это наша Родина, неразрывно. Русская история и культура. Ведь именно так все эти годы – даже во время пребывания на Украине – считало население Крыма. В том же контексте возвращения к правильным смыслам следует понимать и два других события последнего времени.

Во-первых, новые слова поправок в российскую Конституцию. О приоритете российского законодательства над международным. О ценности русского языка. О том, что такое настоящая семья. И много других важных для страны положений. Жизнь заставляет нас принимать эти решения, потому что они способны обеспечить российские национальные интересы на многие годы вперед.

И во-вторых, высказывание Владимира Путина о «подарках», которые сделал своим соседям русский народ. За этими словами российского лидера – глубокое понимание той трагедии, которую мы все пережили в конце XX века.

Разумеется, прошлого не переписать, и никто в твердом разуме не желает восстановления СССР. У РФ нет агрессивных планов по насильственному возвращению исконно русских земель. Мир на границах –самое важное для всех государств. Однако РФ обязана хотя бы помнить, что эти земли были – и остаются – исконно русскими. И напоминать об этом всем остальным.

Именно поэтому так важно возвращение к правильным словам – в том числе в Конституции.